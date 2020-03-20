2020-03-20T11:09:18+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты

СК УРАЛСИБ Страхование и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустили продажи страховой защиты банковских карт, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Страховой полис «Защита карт. Бизнес» можно приобрести в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Страховой полис «Защита карт. Бизнес» позволяет компенсировать расходы компании в случае утраты и порчи банковской карты, утраты денежных средств с банковского счета в результате несанкционированного списания мошенниками, а также компенсировать потерю наличных денежных средств (до 20 000 рублей) в течение двух часов после снятия в банкомате в результате грабежа или разбоя.

Клиентам доступны три страховые программы, отличающиеся разной стоимостью (от 1980 рублей) и размером страховой суммы (до 500 000 рублей). Страховая защита действует в течение 1 года, начиная с 10-го дня после оплаты. В случае наступления страхового события и получения страховой компанией полного комплекта документов выплата клиенту осуществляется в течение 15 рабочих дней.

«Защита банковских карт – это классический инструмент защиты, давно знакомый клиентам-физическим лицам, – отмечает Михаил Дорофеев, руководитель департамента андеррайтинга и перестрахования СК УРАЛСИБ Страхование. – Для представителей малого и среднего бизнеса такой продукт тоже интересен, поскольку многие денежные операции проводятся именно с банковскими картами. Мы создали уникальные для представителей малого бизнеса продукт, который не требует специального андеррайтинга и оформляется в течение нескольких минут без предоставления документов».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону

8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У белгородской 78-летней пенсионерки вор украл более 200 тысяч рублей
«Открытие» удвоил показатели розничного кредитования
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
На самоизоляции в Белгородской области находится 117 человек
«Ростелеком» провел «Урок цифры» для белгородских школьников
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
Администрация Белгорода будет ездить на такси из экономии
Бывшего чиновника администрации Белгорода осудили за получение взятки
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
Белгородские росгвардейцы вместе с сотрудниками полиции задержали вора
Судебные приставы приостановили эксплуатацию оборудования на предприятии по хранению зерна
Председатель Государственной Думы вручил награду начальнику Управления Росгвардии по Белгородской области
В Белгородском госуниверситете создан штаб по упреждению коронавирусной инфекции
В Белгородской области проводится оперативно-профилактическая операция «Оружие»
Вблизи границы с Белгородской областью задержано 22 мешка и 14 коробок с верхней одеждой
Врачи Белгорода при первом трудоустройстве получат 350 тысяч рублей
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
В Белгороде начата подготовка к шествию «Бессмертного полка»
В Белгороде приставы приостановили личный прием граждан
ВТБ эффективно работает с предпринимателями Белгородчины
Мэр Белгорода написал в соцсетях, что не сможет общаться с горожанами в связи со смертью матери
В Белгороде введен мониторинг цен на продовольствие
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений
В ботаническом саду Белгородского госуниверситета расцвели первые весенние цветы
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки