2020-03-20T10:36:25+03:00
Общество

Администрация Белгорода будет ездить на такси из экономии

На продажу собираются выставить 56 служебных машин
Ирина ТАРАСОВА
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Администрация Белгорода будет ездить на такси из экономии.Администрация Белгорода будет ездить на такси из экономии.Фото: "КП" Архив
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Чиновников Белгорода решили пересадить на такси из соображений экономии, а служебные машины выставить на продажу. 56 таких авто мэрия областного центра планирует реализовать в апреле. В мэрии подсчитали, что поездки по рабочим делам на такси сэкономят часть средств на зарплату водителям, на ремонт машин, страховки и покроют другие растраты. На сайте госзакупок администрация Белгорода разместила объявление о закупке на услуги такси стоимостью 3,2 миллиона рублей.

О своем намерении продать служебные автомобили еще в прошлом году сообщил глава администрации города Юрий Галдун. Тогда на своей странице «ВКонтакте» чиновник написал, что 34 автомобиля из старого автопарка администрации с 1 ноября намерены продать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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