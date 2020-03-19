Белгородские росгвардейцы вместе с сотрудниками полиции задержали вора

19 Март 2020 2020-03-19T18:07:09+03:00

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В Белгороде сотрудники вневедомственной охраны по горячим следам задержали жителя Шебекинского района, который похитил контрольно-кассовый аппарат из магазина.

Экипаж Росгвардии получил от дежурного сообщение, что неизвестный мужчина кирпичом разбил витринное стекло одного из офисных центров по проспекту Богдана Хмельницкого и проник в помещение. Злоумышленник похитил контрольно-кассовый аппарат с деньгами суммой более 34 000 рублей, а также, скрываясь с места преступления, повредил зеркало припаркованного рядом автомобиля.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии, приступили к поиску правонарушителя. Спустя 10 минут, неподалеку от места происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который подходил под ориентировку, составленную ранее. 36-летний житель Шебекинского района передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU