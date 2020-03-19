В Белгородском госуниверситете создан штаб по упреждению коронавирусной инфекции

19 Март 2020 2020-03-19T14:20:54+03:00

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Ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин подписал приказ, в соответствии с которым в университете объявлен режим повышенной готовности и утвержден план по поэтапному переходу на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий до 31 марта. Согласно приказу, в университете усиливаются меры санитарной безопасности. В вузе создан штаб по упреждению распространения коронавирусной инфекции.

Проводится полная дезинфекция помещений и контроль состояния здоровья студентов и сотрудников. В общежитиях университета обеспечивается ежедневная санитарно-эпидемиологическая уборка, проводятся профилактические мероприятия с проживающими на основе рекомендаций поликлиники НИУ «БелГУ», будет организован контроль температуры студентов и сотрудников при входе в корпуса и общежития.

Приняты меры по недопущению проникновения коронавируса в университет извне: это запрет на командировки сотрудников, академическую мобильность студентов, конференции и международные мероприятия. Иностранные студенты, прежде всего китайские, с февраля переведены на дистанционное обучение. Более 130 иностранным студентам из разных стран, поступившим на подготовительный факультет, не рекомендован въезд в университет. Студенты, выехавшие в другие страны на семестровое обучение, а их 42, находятся там. Если они изъявят желание вернуться, то сразу будут помещены на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU