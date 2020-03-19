Энергетики перешли на работу в режиме инцидент-менеджмента
Для контроля за ее реализацией и оперативного реагирования на возможные изменения ситуации глава энергокомпаний создал и лично возглавил оперативный Штаб. Осуществлять эту работу на местах и координировать ее с руководством регионов и территориальными подразделениями профильных ведомств будут штабы, созданные во всех филиалах.
Во всех подразделениях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» усилен контроль за состоянием здоровья персонала, в том числе силами имеющихся медицинских пунктов и медицинских сотрудников, которые осуществляют предсменный и предрейсовый контроль. Проводятся ежедневные обследования персонала для выявления повышенной температуры. Введены дополнительные меры по дезинфекции и обработке помещений.