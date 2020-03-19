2020-03-19T11:42:38+03:00
Общество

Врачи Белгорода при первом трудоустройстве получат 350 тысяч рублей

В казне города на эти цели заложили более шести миллионов
Ирина ТАРАСОВА
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Врачи Белгорода при первом трудоустройстве получат 350 тысяч рублей.Врачи Белгорода при первом трудоустройстве получат 350 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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На заседании горсовета Белгорода прошло обсуждение мер социальной поддержки врачей общей практики. В областном центре открыто 18 вакансий. Все врачи общей практики при первом трудоустройстве в больницы города получат единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей. Из казны города для этих выплат выделят 6 миллионов 300 тысяч рублей.

Также обсуждались и другие меры соцподдержки. Так, должны упорядочить выплаты работникам муниципальных учреждений допобразования и организаций дошкольного образования.

Всего в минувшем году по программе социальной поддержки помощь получили 120 тысяч горожан. На эти цели было выделено 1,5 миллиона рублей. В том числе ветераны, инвалиды, труженики тыла и другие льготники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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