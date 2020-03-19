В Белгороде приставы приостановили личный прием граждан

19 Март 2020 2020-03-19T10:03:08+03:00

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Федеральная служба судебных приставов информирует, что с 19 марта 2020 года будет временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России. Также ограничат прием и в структурных подразделениях территориальных органов ФССП России, в том числе и в белгородском подразделении.

Рекомендуется для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной ФССП России.

ИСТОЧНИК KP.RU