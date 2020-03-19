2020-03-19T10:03:08+03:00
Общество

В Белгороде приставы приостановили личный прием граждан

ФССП России информирует о временном ограничении личного приема граждан
Ирина ТАРАСОВА
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ФССП России информирует о временном ограничении личного приема граждан.ФССП России информирует о временном ограничении личного приема граждан.Фото: "КП" Архив
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Федеральная служба судебных приставов информирует, что с 19 марта 2020 года будет временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России. Также ограничат прием и в структурных подразделениях территориальных органов ФССП России, в том числе и в белгородском подразделении.

Рекомендуется для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной ФССП России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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