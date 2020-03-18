2020-03-18T20:24:05+03:00
Экономика

ВТБ эффективно работает с предпринимателями Белгородчины

Банк нарастил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса в 1,5 раза
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Предприятия отрасли сельского хозяйства — активные пользователи кредитов.Предприятия отрасли сельского хозяйства — активные пользователи кредитов.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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По итогам 2019 года рост составил 51% - до 15 миллиардов рублей. Наибольшие доли занимают предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (57%), торговли (10%).

В рамках программ господдержки кредитный портфель банка вырос почти в 2 раза и превысил 7,3 миллиарда рублей. Одной из наиболее востребованных остается совместная программа с Минсельхозом страны. Кредитный портфель по ней составляет более 7 миллиардов рублей (рост в 2 раза за год).

Документарный портфель вырос более чем вдвое и достиг 2,9 миллиарда рублей. В прошлом году наиболее активно гарантиями банка пользовались компании, работающие в сфере транспорта и инфраструктурного строительства, пищевой промышленности, химической отрасли. Объем же привлеченных средств предпринимателей увеличился на 16% и составил 14,4 миллиарда рублей.

- В 2019 году мы отмечали высокую бизнес-активность и интерес к действующим механизмам государственной поддержки предпринимателей – этим в том числе обусловлен прирост кредитного портфеля в сегменте среднего и малого бизнеса более чем на 5 миллиардов. Обладая полным спектром инструментов для эффективной комплексной работы с предпринимателями, мы намерены продолжать наращивать объемы в этом направлении, - подчеркнул управляющий ПАО «Банк ВТБ» в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев.

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