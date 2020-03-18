Мэр Белгорода написал в соцсетях, что не сможет общаться с горожанами в связи со смертью матери

18 Март 2020 2020-03-18T18:06:03+03:00

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О том, что он приостановил общение с белгородцами, мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил в социальных сетях. Связано это со смертью матери. На своей странице в «ВКонтакте» мэр написал: «Сегодня ночью умерла моя мама. Уважаемые горожане, не смогу отвечать на ваши вопросы, до субботы. Извините».

Градоначальник активно общается с горожанами на своей странице. Там же помещено и последнее его совместное фото с матерью. Датировано оно 5 октября 2019 года, когда он поздравлял маму и всех учителей с профессиональным праздником – Днем учителя. Мама градоначальника 26 лет проработала в школе, у нее тысячи учеников, которым она прививала любовь к русскому языку и литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU