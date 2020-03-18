2020-03-18T18:06:03+03:00
Общество

Мэр Белгорода написал в соцсетях, что не сможет общаться с горожанами в связи со смертью матери

Юрий Галдун попросил горожан с пониманием отнестись к его личной трагедии
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Последнее совместное фото мэра с мамой. 5 октября. Фото из группы ВКонтакте.Последнее совместное фото мэра с мамой. 5 октября. Фото из группы ВКонтакте.
Изменить размер текста:

О том, что он приостановил общение с белгородцами, мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил в социальных сетях. Связано это со смертью матери. На своей странице в «ВКонтакте» мэр написал: «Сегодня ночью умерла моя мама. Уважаемые горожане, не смогу отвечать на ваши вопросы, до субботы. Извините».

Градоначальник активно общается с горожанами на своей странице. Там же помещено и последнее его совместное фото с матерью. Датировано оно 5 октября 2019 года, когда он поздравлял маму и всех учителей с профессиональным праздником – Днем учителя. Мама градоначальника 26 лет проработала в школе, у нее тысячи учеников, которым она прививала любовь к русскому языку и литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ эффективно работает с предпринимателями Белгородчины
Мэр Белгорода написал в соцсетях, что не сможет общаться с горожанами в связи со смертью матери
В Белгороде введен мониторинг цен на продовольствие
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений
В ботаническом саду Белгородского госуниверситета расцвели первые весенние цветы
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки
Белгородские судебные приставы остановили работу завода
Управление Росреестра по Белгородской области проведет цикл «горячих линий» в марте
Белгородские энергетики предотвратили условное возгорание на подстанции
Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф
В Белгородском университете старшеклассники сдали тесты на выбор профессии
Выставка «Объединяя пространство» в «Родине» пройдет в он-лайн формате
Белгородцы могут решить вопросы энергоснабжения дистанционно
Белгородский СОБР вернулся из служебной командировки
Белгородские полицейские при поддержке СОБР задержали 3-х мужчин за незаконные манипуляции с банкоматами
В Валуйках Белгородской области 57-летняя женщина избила пожилую мать до смерти
Родственнику погибшего белгородца приставы помогли получить компенсацию морального вреда
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
Программа «Время» посетила Старооскольский краеведческий музей
В Белгороде школьники уйдут на каникулы по плану
Белгородца осудили за посредничество во взяточничестве
В Губкине власти ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Старом Осколе наградили победителей грантовой программы «Стальное дерево»
Белгородские судебные приставы помогли женщине вселиться в дом
«Открытие»: россияне сильнее боятся обвала рубля, чем коронавируса
ВТБ наращивает показатели в Белгородской области