ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки

18 Март 2020 2020-03-18T13:45:04+03:00

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Наибольшим спросом у клиентов пользуются программы по приобретению готовой недвижимости – это более 43% от всех совершенных сделок (18,6 тысячи кредитов). Повышенный интерес сохраняется к госсубсидированию – по программе «Ипотека с господдержкой» банк провел более 2,9 тысячи сделок на 8,3 миллиарда рублей. В рамках господдержки многодетных семей (450 тысяч на погашение ипотеки) ВТБ принял 1,8 тысячи заявлений.

Четверть от всех ипотечных продаж занимают кредиты на рефинансирование. ВТБ за отчетный период рефинансировал 12,9 тысячи кредитов почти на 27 миллиардов рублей, утроив эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце 2019 года ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе Дальневосточной ипотеки. За это время принято более 3,6 тысячи заявок на 15 миллиардов рублей и одобрено порядка 2,4 тысячи кредитов на 9,5 миллиарда.

- В первом квартале рынок ипотечного кредитования показывает рост: в прошлом году выдачи банка выросли на 0,7%, а за первые два месяца этого – уже на 14%. При этом в марте клиенты очень активны в плане заявок на кредиты, спрос вырос примерно на 15% от средних значений. В этих условиях мы продолжаем выдачу ипотеки по ставкам менее 8%, – прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автокредитования ПАО «Банк ВТБ».