2020-03-18T11:37:49+03:00
Общество

Управление Росреестра по Белгородской области проведет цикл «горячих линий» в марте

Звонки и консультации бесплатны
Ирина ТАРАСОВА
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Управление Росреестра по Белгородской области проведет цикл «горячих линий» в марте.Управление Росреестра по Белгородской области проведет цикл «горячих линий» в марте.Фото: Архив КП
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Управление Росреестра по Белгородской области организует предоставление консультаций в формате «горячей телефонной линии» в марте 2020 года. Все звонки и консультации бесплатны.

19 марта на связи с гражданами будет Прохоровка. По телефону 8(47242) 2-13-37 с 09:00 до 13:00 вас проконсультируют по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, вопросам постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и государственного земельного надзора.

20 марта продолжат цикл «горячих линий» специалисты межмуниципального отдела по Валуйскому и Волоконовскому районам. По телефону 8 (47235) 5-14-15 с 09:00 до 13:00 вас проконсультируют по вопросам государственного земельного надзора и нарушениям норм земельного законодательства, а 24 марта темой для консультаций станут государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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