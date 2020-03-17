2020-03-17T15:08:31+03:00
Общество

Белгородский СОБР вернулся из служебной командировки

Команду «Белогора» встречали командование Росгвардии, товарищи по оружию и родные
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский СОБР вернулся из служебной командировки. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Белгородский СОБР вернулся из служебной командировки. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Специальный отряд быстрого реагирования вернулся из командировки, в полном объеме выполнив поставленные задачи. Команда «Белогора» обеспечивала охрану правопорядка и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона. В торжественной обстановке офицеров спецподразделения встречали начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Дмитрий Мещерин, командование отряда, представители руководства территориального Управления, руководство профсоюза «Правда», ветераны СОБР, товарищи по оружию, родственники и друзья.

Полковник Дмитрий Мещерин, обращаясь к отряду, сказал:

- Хочу отметить, что отряд справился со всеми поставленными задачами. Каждый из вас с достоинством выполнил свой служебный долг. Ваши родные и близкие по праву могут гордиться вами, ведь вы – настоящие профессионалы своего дела.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Завершилось мероприятие вручением отличившимся сотрудникам СОБР почетных грамот, подарков и объявлением благодарностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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