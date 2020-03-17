2020-03-17T16:45:11+03:00
Общество

Белгородцы могут решить вопросы энергоснабжения дистанционно

Как обезопасить себя от лишних контактов в период профилактики коронавируса
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы могут решить вопросы энергоснабжения дистанционно.Белгородцы могут решить вопросы энергоснабжения дистанционно.Фото: "КП" Архив
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В целях профилактики коронавируса Роспотребнадзор рекомендует гражданам сократить посещение общественных мест и массовых мероприятий. Напоминают и предприятия, поставляющие услуги: многие вопросы вполне можно решить дистанционно. И таким образом обезопасить себя от лишних контактов.

Так, по вопросам электроснабжения можно получить консультацию в контакт-центре Белгородэнергосбыта по телефонам 1-3-5-7 или 8 (4722) 23-08-49 в будни с 8 до 20 часов. А круглосуточно можно передавать показания счетчиков голосовому роботу по телефону 8 (4722) 77-08-49.

Можно воспользоваться «Личным кабинетом» на сайте предприятия - уточнить и оплатить задолженность, передать показания электросчетчика и многое другое можно прямо из дома. А еще - в будни с 8 до 20 часов можно получить консультацию, направить фото счетчика, передать показания и так далее при помощи Скайпа (имя пользователя – Belsbyt) или мобильного приложения Viber (номер телефона 8 980 325 58 93).

ИСТОЧНИК KP.RU

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