2020-03-17T11:07:05+03:00
Общество

«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса

Правила страхования выезжающих за рубеж предусматривают возврат средств за страховку в течение 14 дней со дня заключения договора
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Сбербанк принял решение полностью возвращать средства и тем клиентам, которые не успели обратиться в страховую компанию в установленный правилами срок, при подтверждении клиентом факта невыезда за рубеж. Подтверждением выступает копия загранпаспорта. Это решение распространяется на все поездки, начиная с 5 марта 2020 года.

По поездкам, которые планировались в более ранние сроки, решения будут приниматься в индивидуальном порядке. За консультациями по возврату средств за оформленные полисы страхования выезжающих за рубеж необходимо обращаться по телефону 8 800 555 55 57.

В программах дочерних компаний Сбербанка коронавирус не является исключением из страхового покрытия. Программа страхования путешественников СК «Сбербанк страхование» предусматривает лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса. Продукты добровольного страхования жизни и ипотечного страхования жизни ООО СК «Сбербанк страхование жизни» каких-либо исключений либо ограничений в части коронавируса также не содержат. Случаев заболевания коронавирусом среди клиентов страховых компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» не зафиксировано.

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