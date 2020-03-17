2020-03-17T11:20:32+03:00
Общество

Родственнику погибшего белгородца приставы помогли получить компенсацию морального вреда

Организация, где по неосторожности погиб человек, заплатила 1 миллион 21 тысячу рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Родственнику погибшего белгородца приставы помогли получить компенсацию морального вреда.Родственнику погибшего белгородца приставы помогли получить компенсацию морального вреда.Фото: "КП" Архив
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Под контролем судебных приставов межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области в пользу родственника погибшего возмещен моральный вред. Организация, где по неосторожности погиб человек, заплатила 1 миллион 21 тысячу рублей.

В этой организации работал водитель мусоровоза. Его машина, двигаясь задним ходом, наехал на мужчину, в результате чего он скончался. Водитель был признан виновным, а с организации где он работает, суд принял решение взыскать денежные средства в пользу родственника погибшего.

Должнику и предупредил, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного характера. Задолженность по исполнительному производству должник оплатил в добровольный срок, денежные средства перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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