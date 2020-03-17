Программа «Время» посетила Старооскольский краеведческий музей

17 Март 2020 2020-03-17T09:46:42+03:00

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Старооскольский краеведческий музей посетила съемочная группа Первого канала программы «Время». В честь 75-летия Великой Победы журналисты центрального федерального канала готовят ряд сюжетов, посвященных героям Великой Отечественный войны. Один из сюжетов будет посвящен Семену Васильевичу Грецову, участнику Великой Отечественной войны, единственному кавалеру шести медалей «За отвагу».

Эта медаль с момента своего появления ценилась среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. Быть единственным кавалером шести медалей «За отвагу» очень почетно и значительно. Это говорит о героизме, отваге и мужестве их обладателей. После войны фронтовик жил в Старом Осколе. Съемочная группа решила осветить историю жизни Семена Васильевича и почтить память советского военнослужащего.

ИСТОЧНИК KP.RU