2020-03-17T09:46:42+03:00
75 лет Великой Победы

Программа «Время» посетила Старооскольский краеведческий музей

Готовится новостной сюжет о Семене Васильевиче Грецове, кавалере шести медалей «За отвагу»
Ирина ТАРАСОВА
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Программа «Время» посетила Старооскольский краеведческий музей. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаПрограмма «Время» посетила Старооскольский краеведческий музей. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Старооскольский краеведческий музей посетила съемочная группа Первого канала программы «Время». В честь 75-летия Великой Победы журналисты центрального федерального канала готовят ряд сюжетов, посвященных героям Великой Отечественный войны. Один из сюжетов будет посвящен Семену Васильевичу Грецову, участнику Великой Отечественной войны, единственному кавалеру шести медалей «За отвагу».

Эта медаль с момента своего появления ценилась среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. Быть единственным кавалером шести медалей «За отвагу» очень почетно и значительно. Это говорит о героизме, отваге и мужестве их обладателей. После войны фронтовик жил в Старом Осколе. Съемочная группа решила осветить историю жизни Семена Васильевича и почтить память советского военнослужащего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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