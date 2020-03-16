Белгородца осудили за посредничество во взяточничестве

16 Март 2020 2020-03-16T17:35:32+03:00

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему белгородцу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ -посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 года подсудимый согласился быть посредником в передаче взятки в сумме 1 миллион 300 тысяч рублей между сотрудником полиции и знакомыми руководителями коммерческой организации. О поступившем предложения бизнесмены сообщили в правоохранительные органы. После передачи подсудимому денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Белгородской области

Расследование уголовного дела в отношении уже бывшего сотрудника полиции за превышение должностных полномочий, покушение на получение взятки в особо крупном размере завершено, уголовное дело направлено прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU