Найдена пропавшая жительница Белгорода с двухлетней дочерью

15 Март 2020 2020-03-15T12:35:06+03:00

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Во время проводимой проверки следователями Следственного комитета РФ по Белгородской области вместе с сотрудниками полиции установлено, где находится ушедшая из дома 10 марта 2020 года и пропавшая 22-летняя белгородка. Молодая женщина и ее 2-летняя дочь найдены на территории Обоянского района Курской области.

Сейчас следователями проводятся мероприятия и судебно-медицинские исследования на предмет совершения по отношению к молодой женщине и ее ребенка преступных действий. Устанавливаются обстоятельства их ухода, состояние здоровья.

Также с пропавшими и их родными следователи проведут профилактическую работу, чтобы не допустить аналогичные действия в дальнейшем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU