2020-03-14T14:06:56+03:00
Общество

Белгородцам пересчитают плату за отопление

Плату пересчитают тем собственникам, которые платят по нормативам
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцам пересчитают плату за отопление.Белгородцам пересчитают плату за отопление.Фото: "КП" Архив
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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил департаменту ЖКХ региона пересчитать плату за отопление жителям многоквартирных домов с учетом теплой зимы. Такая мера коснется тех белгородцев, которые платят по нормативам.

Свое предложение глава региона внес во время ежегодного отчета законодательному собранию о деятельности правительства. Губернатор подчеркнул, что в области проведен анализ расходов бюджетных учреждений на отопление зимой 2019–2020 года. Анализ показал, что они снизились почти на четверть. В связи с этим глава региона предложил пересчитать плату за отопление и жителям многоквартирных домов, которые платят за тепло по нормативам, а не по счётчикам, подчеркнув, что это будет справедливо. При этом сэкономленные средства на отоплении организаций бюджетной сферы будут перераспределены на обновление материально-технической базы школ, детсадов, других учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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