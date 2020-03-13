2020-03-13T19:39:02+03:00
Происшествия

Жительница Белгорода обворовала таксиста

23-летняя пассажирка прихватила с собой барсетку водителя
Ирина ТАРАСОВА
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Жительница Белгорода обворовала таксиста.Жительница Белгорода обворовала таксиста.Фото: "КП" Архив
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45-летний водитель такси вынужден был обратиться за помощью к полицейским Белгорода. Он сообщил о пропаже из автомобиля барсетки с документами, банковской картой и деньгами на сумму 10 000 рублей. Как установили сотрудники уголовного розыска, подозреваемой оказалась 23-летняя местная жительница. Она и похитила барсетку, выходя из автомобиля.

По предварительным данным, потерпевший подвозил злоумышленницу и ее приятелей. Девушка вышла раньше других пассажиров, незаметно прихватив с собой лежавшую на заднем сидении сумку. Она вытащила из барсетки деньги, а все остальное выбросила.

Следственное управление УМВД России по Белгороду в отношении подозреваемой возбудило уголовное дело. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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