2020-03-14T10:21:44+03:00
Звезды

Юная жительница Старого Оскола стала лауреатом Международного форума

Арина Саплина будет представлять область на Международном творческом конкурсе в Италии
Ирина ТАРАСОВА
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Юная жительница Старого Оскола стала лауреатом Международного форума. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаЮная жительница Старого Оскола стала лауреатом Международного форума. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В конкурсе по художественному слову «Полет звезд», прошедшем 1 марта в Москве в рамках Международного творческого форума, приняла участие юная учащаяся отделения актерского мастерства Детской школы искусств № 2 из Старого Оскола. Арина Саплина под руководством преподавателя Галины Липченко стала лауреатом творческого соревнования в номинации «Художественное слово» с композицией «Жила-была царевна». Юная оскольчанка получила сертификат на участие в Международном конкурсе «Fly Stars». Теперь Арина Саплина будет представлять Белгородчину на этом Международном конкурсе, который пройдет в июле 2020 года в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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