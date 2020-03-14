Юная жительница Старого Оскола стала лауреатом Международного форума

14 Март 2020 2020-03-14T10:21:44+03:00

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В конкурсе по художественному слову «Полет звезд», прошедшем 1 марта в Москве в рамках Международного творческого форума, приняла участие юная учащаяся отделения актерского мастерства Детской школы искусств № 2 из Старого Оскола. Арина Саплина под руководством преподавателя Галины Липченко стала лауреатом творческого соревнования в номинации «Художественное слово» с композицией «Жила-была царевна». Юная оскольчанка получила сертификат на участие в Международном конкурсе «Fly Stars». Теперь Арина Саплина будет представлять Белгородчину на этом Международном конкурсе, который пройдет в июле 2020 года в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU