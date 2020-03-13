13 Март 2020 2020-03-13T18:11:29+03:00

Алиментщик расплатился с долгом после совершеннолетия ребенка. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

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Судебные приставы Шебекинского районного отдела УФССП России по Белгородской области взыскали с должника задолженность по алиментам. По решению суда мужчина должен был выплачивать алименты в размере ¼ всех видов заработка. Однако денежные средства на содержание своей дочери перечислял не регулярно, на момент ее совершеннолетия задолженность составляла 298 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства установлено, что алиментщик является индивидуальным предпринимателем и занимается строительством. Судебный пристав-исполнитель на расчетные счета должника, открытые в кредитных учреждениях, обратил взыскание.

На приеме у судебного пристава-исполнителя должник рассказал, что банковские счета открыты для осуществления предпринимательской деятельности. Мужчине разъяснили, что постановления об обращении взыскания на денежные средства будут отменены только в случае полного погашения долга по алиментам.

В результате должник погасил задолженность по алиментам, оплатил исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда, после чего судебный пристав-исполнитель отменил ограничительную меру.

Необходимо помнить, что алименты срока давности не имеют. Если ребенок достиг совершеннолетия, а по алиментам имеется задолженность, то взыскание будет производиться до полного погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU