2020-03-13T18:11:29+03:00
Общество

Алиментщик расплатился с долгом после совершеннолетия ребенка

Сумма составила 298 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Алиментщик расплатился с долгом после совершеннолетия ребенка. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиАлиментщик расплатился с долгом после совершеннолетия ребенка. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
Изменить размер текста:

Судебные приставы Шебекинского районного отдела УФССП России по Белгородской области взыскали с должника задолженность по алиментам. По решению суда мужчина должен был выплачивать алименты в размере ¼ всех видов заработка. Однако денежные средства на содержание своей дочери перечислял не регулярно, на момент ее совершеннолетия задолженность составляла 298 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства установлено, что алиментщик является индивидуальным предпринимателем и занимается строительством. Судебный пристав-исполнитель на расчетные счета должника, открытые в кредитных учреждениях, обратил взыскание.

На приеме у судебного пристава-исполнителя должник рассказал, что банковские счета открыты для осуществления предпринимательской деятельности. Мужчине разъяснили, что постановления об обращении взыскания на денежные средства будут отменены только в случае полного погашения долга по алиментам.

В результате должник погасил задолженность по алиментам, оплатил исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда, после чего судебный пристав-исполнитель отменил ограничительную меру.

Необходимо помнить, что алименты срока давности не имеют. Если ребенок достиг совершеннолетия, а по алиментам имеется задолженность, то взыскание будет производиться до полного погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24