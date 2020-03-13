Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV
В преддверии пятницы, 13-го Tele2 выпустил подборку самых популярных фильмов ужасов у своих абонентов
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Спрос на хоррор в приложении Tele2 TV в «самый страшный» день года значительно вырастает по сравнению с обычной пятницей – клиенты ищут такие фильмы в среднем в пять раз чаще. По итогам февраля наибольшая доля просмотров в приложении пришлась на зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы».
ИСТОЧНИК KP.RU