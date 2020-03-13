Белгородец пытался вынести из магазина бытовую химию и продукты

13 Март 2020 2020-03-13T14:37:23+03:00

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Первый инцидент произошел в Белгороде поздно вечером в одном из охраняемых сетевых магазинов по улице Победы. Сотрудники частной охраны с помощью камер видеонаблюдения увидели, как один из покупателей прячет под куртку товар и нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 30-летнего ранее судимого с поличным. Он пытался вынести из предметы бытовой химии и продукты на сумму около 3 000 рублей. Несколькими днями позже росгвардейцы задержали 41-летнего мужчину, который пытался пронести мимо кассы неоплаченные бритвенные принадлежности на сумму более 5000 рублей.

Злоумышленники были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU