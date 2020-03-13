ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования

13 Март 2020 2020-03-13T12:18:59+03:00

В ее рамках можно приобрести мотоциклы и квадроциклы по ставке от 0,1% годовых

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Размер ставки зависит от срока кредитования – в частности, получить средства по минимальной ставке 0,1% можно на срок до 1 года. Сумма кредита может достигать 2 миллиона рублей при первоначальном взносе в 20%. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет. Для оформления кредита достаточно будет предъявить только два документа, а решение по заявке клиента принимается банком в течение дня.

- ВТБ запускает с Yamaha Motor CIS совместный проект, благодаря которому наши клиенты смогут на самых выгодных условиях приобрести сезонную технику – квадроциклы и мотоциклы – по минимальной ставке от 0,1% годовых. Кроме этого, заемщики могут включить в сумму кредита аксессуары и экипировку, оформление полиса страхования не требуется. Мы уверены, с такой ставкой новая программа будет востребована у любителей мотоциклов и мотовездеходов и позволит им приобрести средства передвижения, которым нет равных на трассах, проселочных дорогах или бездорожье, – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ПАО «Банк ВТБ».

Напомним, ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем превысил 86 миллиардов рублей. Портфель банка в данном сегменте достиг 120 миллиардов.