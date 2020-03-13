2020-03-13T11:52:17+03:00
Происшествия

Белгородка из поселка Северный подралась с полицейским

35-летняя женщина будет отвечать за свои действия перед Законом
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородка из поселка Северный подралась с полицейским.Белгородка из поселка Северный подралась с полицейским.Фото: "КП" Архив
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Следственным отделом по Белгородскому району возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы поселка Северный, которая набросилась на стража порядка с кулаками. Теперь ей придется ответить за совершенное преступление по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Во время следственных действий было установлено, что 10 марта 2020 года инспектор ОПДН ОМВД России по Белгородскому району в поселке Северный проводила беседу в семье, где складывается неблагоприятная обстановка для воспитания ребенка. Во время встречи с мамой девочки, которая не хотела ночевать дома, сотрудник полиции пояснила, что необходимо обследовать условия жизни несовершеннолетней. В ответ на законные требования полицейского, подозреваемая ударила инспектора ОПДН.

Подозреваемая признала противоправность своих действий. Комплекс следственных действий, которые проводят следователи, направлен на оперативное расследование уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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