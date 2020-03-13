2020-03-13T10:09:23+03:00
Наука

В Белгородском госуниверситете прошел V междисциплинарный медицинский форум

География форума – Москва, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Курск, Белгород
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском госуниверситете прошел V междисциплинарный медицинский форум. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"В Белгородском госуниверситете прошел V междисциплинарный медицинский форум. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"
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Белгородский госуниверситет по традиции стал площадкой V междисциплинарного медицинского форума с международным участием «Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального медицинского образования». В конференц-зале корпуса медицинского института НИУ «БелГУ» на Народном бульваре собрались заведующие профильными отделениями поликлиник и стационаров, врачи общей практики, терапевты, педиатры, кардиологи и другие узкие специалисты, фельдшеры ФАП и медицинские сестры. География форума обширна – Москва, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Курск, Белгород. Его участниками также стали врачи из Беларуси.

В рамках работы по секциям врачи обсудили следующие темы: актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, состояние и пути развития здравоохранения Белгородской области, современные аспекты акушерства и гинекологии и другие. На форуме представлен опыт медицинского института НИУ «БелГУ» в области взаимодействия при организации подготовки специалистов медико-профилактического дела, целевого обучения, реализации дополнительных образовательных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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