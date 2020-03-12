2020-03-12T17:14:23+03:00
Общество

43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского

Обвиняемый содержится под стражей
Ирина ТАРАСОВА
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43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского.43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского.Фото: "КП" Архив
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43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). На сегодняшний момент мужчина находится под стражей.

Во время следствия было установлено, что 26 января участковый уполномоченный полиции был направлен в домовладение в хуторе Калинин Прохоровского района, где 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно со своими родителями. Полицейский пытался успокоить дебошира и начал составлять протокол по делу об административном правонарушении. Но в ответ на законные требования сотрудника полиции обвиняемый нанес участковому удар в лицо. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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