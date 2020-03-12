В городе Строитель Белгородской области пожарные помогли снять кота с высокого дерева

12 Март 2020 2020-03-12T15:29:45+03:00

В городе Строитель пожарные помогли снять кота с высокого дерева. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

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Вчера в Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа обратились встревоженные жители города Строитель. Они просили оказать помощь коту, пояснив, что в урочище Маршалково животное забралось на высокое дерево и не может самостоятельно спуститься. Жалобное мяуканье раздается на всю округу, вызывает тревогу у отдыхающих в лесной зоне, в том числе у детей.

Прибывшие к месту вызова огнеборцы пожарно-спасательной части № 36 города Строитель установили специальную пожарную автолестницу, поднялись по ней к коту, сняли перепуганное животное с дерева и благополучно спустили его на землю.

Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. В данном случае, учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU