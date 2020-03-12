2020-03-12T15:28:55+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что о необходимости корректировок в Основной Закон, в том числе в вопросах совершенствования защиты социальных прав граждан и усиления роли отдельных институтов госвласти, Президент России Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию 15 января текущего года. С этого момента в адрес специально созданной рабочей группы, занимающейся сбором предложений, направленных на совершенствование Основного Закона страны, поступило более тысяч инициатив. Предложения были собраны от субъектов законодательной инициативы, а также граждан и организаций по всей стране. В регионах, в том числе и Воронежской области, прошли масштабные дискуссии и консультации с общественностью и экспертами по данному вопросу. От воронежцев также был получен живой отклик. 11 марта Госдума одобрила законопроект о поправках к Конституции в третьем чтении. Совет Федерации также поддержал законопроект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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