2020-03-12T15:13:10+03:00
Общество

Белгородские энергетики принимают участие в специализированной выставке

XVII выставка «Энергосбережение и электротехника. ЖКХ» проходит с 11 по 13 марта на площадке Белэкспоцентра
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В межрегиональной выставке принимают участие предприятия из регионов России и Республики Беларусь. На стенде «Россети Центр Белгородэнерго» посетители могут проконсультироваться по вопросам установки и замены приборов учета электроэнергии, заключения договоров технологического присоединения к электросетям, применения энергосберегающего оборудования и технологий.

Энергетики знакомят посетителей с требованиями законодательства к учету энергоресурсов в частных и многоквартирных домах, рассказывают о порядке подведения электричества и услуге комплексного присоединения «под ключ», принимают заявки на установку (замену) приборов учета.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Особый интерес у гостей выставки вызывают проекты по автоматизации наружного освещения региона и внедрению современных систем учета энергоресурсов. Энергетики отмечают, что интеллектуальные счетчики уже устанавливаются как на трансформаторных подстанциях 0,4-10 кВ, так и у потребителей. В скором времени они сделают режим отпуска и потребления электроэнергии абсолютно прозрачным.

Белгородцев, которые не успеют решить свои вопросы на выставке, энергетики ждут в офисах обслуживания потребителей, расположенных в каждом районе области. Получить дополнительную информацию можно на сайте www.mrsk-1.ru и по телефону прямой линии «Россети Центр» 8-800-50-50-115 (короткий номер 13-50).

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