Белгородская организация-должник может остаться без имущества

12 Март 2020 2020-03-12T12:15:28+03:00

Пока не будет погашен многомиллионный долг, организация лишена права пользоваться производственным помещением и оборудованием

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В областном центре судебные приставы и налоговые инспекторы провели очередной рейд по должникам — юридическим лицам, которые имеют долги по налогам. У одной из белгородских организаций пришлось наложить арест на имущество и оборудование, пока не будет выплачен многомиллионный долг.

В отделе судебных приставов по Белгороду УФССП России по Белгородской области в отношении этой организации возбуждено 14 исполнительных производств на общую сумму 5 миллионов 429 тысяч рублей. Организация задолжала более 3,4 миллиона рублей налогов, 594 тыс.ячрублей за коммунальные услуги, остальная сумма — это задолженность перед другими юридическими лицами.

В связи с тем, что должник не торопился оплачивать долги, его навестили должностные лица двух служб. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на здание цеха, предварительно оценив его в 5 миллионов рублей, а также на производственный станок, предварительная оценка которого,составила 2 миллиона рублей.

Директора организации предупредили об уголовной ответственности, которую он понесет в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам, а также об ответственности за неисполнение решения суда.

Если в установленные сроки задолженность не будет оплачена, то арестованное имущество после процедуры оценки передадут на принудительную реализацию, а денежные средства полученные в результате торгов, перечислят взыскателям.

ИСТОЧНИК KP.RU