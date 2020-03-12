2020-03-12T11:27:07+03:00
Общество

Банка УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля

Банк УРАЛСИБ по итогам февраля 2020 года увеличил объемыипотечного кредитования почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В феврале 2020 года было выдано порядка 1,9 тысячипотечных кредитов на общуюсумму более чем 3,5млрд рублей. Средняя сумма кредита в феврале выросла более чемна 30% по сравнению с февралем прошлого года и составила 3 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программына приобретение готового жилья, на покупку строящегося жилья, на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, а также программа «Легкий старт» (прежнее название – «Ипотечные каникулы»). Действует программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиентыБанка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8 800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и в отделениях Банка УРАЛСИБ. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском городском округе построят новый детский сад «Семицветик»
Белгородская организация-должник может остаться без имущества
Банка УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля
В Белгороде мошенники изобрели новый вид обмана доверчивых граждан
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%
На территории Белгородской области ожидаются дожди и сильный ветер
Аптеки Старого Оскола будут подключены к сервису «Электронный рецепт»
"Бабушкин патруль" вышел на дороги Белгородской области
В Белгороде желающие могут сдать нормативы комплекса ГТО «Самбо»
На Белгородчине выберут лучшего учителя
В Белгородской области пройдет горячая линия Управления Роспотребнадзора
Белгородские старшеклассники могут поучаствовать в III Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети»
В Белгородской области за мошенничество в особо крупном размере осужден менеджер
В Белгороде с торгов уйдут квартиры, дома и земельные участки