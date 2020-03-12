В Белгороде мошенники изобрели новый вид обмана доверчивых граждан

12 Март 2020 2020-03-12T11:23:35+03:00

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Тревожные звонки поступают в контакт-центр АО «Белгородэнергосбыт» от клиентов компании, которые проживают в многоквартирных домах по улицам Победы и Шершнева. По словам абонентов, неизвестные люди рассказывают жильцам «страшилки» о сгоревших из-за скачков напряжения соседских холодильниках и телевизорах, а затем настойчиво предлагают приобрести реле, которое стабилизирует напряжение в сети. В противном случае обещают отключить электроэнергию. Угрозы действуют, в основном, на лиц преклонного возраста.

К примеру, женщина в возрасте 80 лет отдала «энергетикам» без каких-либо документов более 8 000 рублей – все, что у нее было на тот момент. Другой пенсионерке прибор обошелся немного дешевле – в 6 990 рублей.

АО «Белгородэнергосбыт» еще раз напоминает, что сотрудники компании имеют соответствующие удостоверения и могут появиться в многоквартирном доме только для того, чтобы снять контрольные показания счетчиков, осуществить их проверку, произвести замену приборов учета, вручить уведомление или предупредить о задолженности.

Если все же кто-то пострадал от действий мошенников, необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции лично или по телефону 102 (по мобильному телефону -112).

Отметим, что до выяснения всех обстоятельств непрошеным визитерам нельзя разрешать никаких действий со счетчиком и электропроводкой. Если выяснится, что организация, которую они представляют, не имеет права на работу в сетях многоквартирного дома, а ее представители – соответствующих допусков, придется заплатить еще и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU