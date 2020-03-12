2020-03-12T11:23:35+03:00
Общество

В Белгороде мошенники изобрели новый вид обмана доверчивых граждан

На уловки попадаются, в основном, пожилые белгородцы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде мошенники изобрели новый вид обмана доверчивых граждан.В Белгороде мошенники изобрели новый вид обмана доверчивых граждан.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Тревожные звонки поступают в контакт-центр АО «Белгородэнергосбыт» от клиентов компании, которые проживают в многоквартирных домах по улицам Победы и Шершнева. По словам абонентов, неизвестные люди рассказывают жильцам «страшилки» о сгоревших из-за скачков напряжения соседских холодильниках и телевизорах, а затем настойчиво предлагают приобрести реле, которое стабилизирует напряжение в сети. В противном случае обещают отключить электроэнергию. Угрозы действуют, в основном, на лиц преклонного возраста.

К примеру, женщина в возрасте 80 лет отдала «энергетикам» без каких-либо документов более 8 000 рублей – все, что у нее было на тот момент. Другой пенсионерке прибор обошелся немного дешевле – в 6 990 рублей.

АО «Белгородэнергосбыт» еще раз напоминает, что сотрудники компании имеют соответствующие удостоверения и могут появиться в многоквартирном доме только для того, чтобы снять контрольные показания счетчиков, осуществить их проверку, произвести замену приборов учета, вручить уведомление или предупредить о задолженности.

Если все же кто-то пострадал от действий мошенников, необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции лично или по телефону 102 (по мобильному телефону -112).

Отметим, что до выяснения всех обстоятельств непрошеным визитерам нельзя разрешать никаких действий со счетчиком и электропроводкой. Если выяснится, что организация, которую они представляют, не имеет права на работу в сетях многоквартирного дома, а ее представители – соответствующих допусков, придется заплатить еще и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском городском округе построят новый детский сад «Семицветик»
Белгородская организация-должник может остаться без имущества
Банка УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля
В Белгороде мошенники изобрели новый вид обмана доверчивых граждан
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%
На территории Белгородской области ожидаются дожди и сильный ветер
Аптеки Старого Оскола будут подключены к сервису «Электронный рецепт»
"Бабушкин патруль" вышел на дороги Белгородской области
В Белгороде желающие могут сдать нормативы комплекса ГТО «Самбо»
На Белгородчине выберут лучшего учителя
В Белгородской области пройдет горячая линия Управления Роспотребнадзора
Белгородские старшеклассники могут поучаствовать в III Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети»
В Белгородской области за мошенничество в особо крупном размере осужден менеджер
В Белгороде с торгов уйдут квартиры, дома и земельные участки