На территории Белгородской области ожидаются дожди и сильный ветер

12 Март 2020 2020-03-12T10:14:57+03:00

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После нескольких теплых дней Белгородскую область накрыли дожди. До конца недели они пройдут во всех районах области. При этом возможен сильный ветер. А в воскресенье, 15 марта, в регионе возможна гроза.

Сегодня, по данным Белгородских синоптиков, на территории региона день будет облачный с прояснениями. Ночью возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный 8-13 м/с, утром и днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7º тепла, днем 7-12º тепла. В Белгороде синоптики обещают ночью 5-7º тепла, днем 9-11º тепла.

Завтра, температура днем будет в пределах 12º тепла, в субботу днем немного похолодает — до 9º тепла. В воскресенье столбик термометра покажет днем всего 1º тепла, ночью температура опустится до 4º мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU