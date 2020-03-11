2020-03-11T19:54:04+03:00
Общество

"Бабушкин патруль" вышел на дороги Белгородской области

В Алексеевском городском округе бабушки вручили младшеклассникам световозвращающие повязки
Ирина ТАРАСОВА
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В Алексеевском городском округе вышел на автодороги «Бабушкин патруль». Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВ Алексеевском городском округе вышел на автодороги «Бабушкин патруль». Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории Алексеевского городского округа геронтоволонтеры добровольческого движения «Дари добро» вместе с сотрудниками ОГИБДД провели акцию «Бабушкин патруль». В рамках акции представители старшего поколения самостоятельно изготовили световозвращающие повязки и вручили их учащимся младших классов.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД провела со школьникам профилактическую беседу о необходимости использования световозвращающих элементов и соблюдения правил дорожного движения.

Чтобы снизить количество ДТП с участием детей-пешеходов и для популяризации использования юными пешеходами светоотражающих элементов такие акции будут проходить регулярно. Ведь никогда не поздно предупредить жителей нашего города о безопасности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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