2020-03-11T18:12:00+03:00
Спорт

В Белгороде желающие могут сдать нормативы комплекса ГТО «Самбо»

Мероприятие пройдет на базе СОШ № 45
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде пройдет выполнение норматива комплекса ГТО «Самбо». Фото пресс-службы МБУ МЦОМО ГТО г. БелгородаВ Белгороде пройдет выполнение норматива комплекса ГТО «Самбо». Фото пресс-службы МБУ МЦОМО ГТО г. Белгорода
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Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО Белгорода формирует группу на выполнение норматива комплекса ГТО «Самозащита без оружия». Мероприятие состоится 24 марта 2020 на базе СОШ № 45 Белгорода.

С собой обязательно нужно взять спортивную одежду и сменную обувь. При себе необходимо иметь медицинский допуск и документ, удостоверяющий личность. Свою заявку с указанием ФИО и контактных данных вы можете присылать до 22 марта 2020 г. включительно на адрес электронной почты gtobel@mail.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU

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