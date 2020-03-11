2020-03-11T13:33:17+03:00
Общество

Белгородские старшеклассники могут поучаствовать в III Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети»

Состязание организовано в два этапа – на региональном и федеральном уровнях
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«Россети Центр Белгородэнерго» при поддержке департамента образования Белгородской области приглашает обучающихся 9 и 10 классов принять участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети».

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится в третий раз с целью выявления и развития талантливых школьников, повышения их мотивации к обучению по востребованным в цифровой энергетике направлениям подготовки с последующим трудоустройством в компаниях группы «Россети».

Первый отборочный (предметный) тур олимпиады пройдет уже 21 и 22 марта на базе Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. Участникам предстоит выполнить задания по физике, математике и информатике. Победители и призеры предметного этапа выходят в финал, где посоревнуются со своими сверстниками из других регионов в решении прикладных комплексных заданий (кейсов) из сферы электроэнергетики. Подведение итогов и награждение состоится в июне.

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