2020-03-11T13:27:06+03:00
Происшествия

В Белгородской области за мошенничество в особо крупном размере осужден менеджер

33-летний житель Алексеевского городского округа проведет в колонии 3 года
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области за мошенничество в особо крупном размере осужден коммерческий менеджер.В Белгородской области за мошенничество в особо крупном размере осужден коммерческий менеджер.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области осужден 33-летний житель Алексеевского городского округа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Во время следствия и суда было установлено, что в мае 2019 года подсудимый, замещая должность регионального менеджера коммерческой организации в сфере реализации минеральных удобрений, задумал хищение. Была изготовлена поддельная печать с реквизитами главы крестьянско-фермерского хозяйства, который является клиентом организации, а затем от имени этого клиента была направлена заявка на поставку 7,5 тонн удобрений. Получив по почте договор, мошенник подписал его он имени главы КФХ и заверил поддельной печатью. Оплата должна была поступить после получения товара.

Когда удобрения доставили, злоумышленник выгрузил их на территории домовладения своего родственника. А затем он передал их своему знакомому в счет уплаты имеющего долга. Таким образом онпричинил организации материальный ущерб около 1,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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