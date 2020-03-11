2020-03-11T11:51:26+03:00
Общество

В Белгороде с торгов уйдут квартиры, дома и земельные участки

Арестованное имущество должников будет реализовано 1 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Арестованное имущество должников будет реализовано 1 апреля.Арестованное имущество должников будет реализовано 1 апреля.Фото: "КП" Архив
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В Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях 1 апреля на торгах будет реализовано недвижимое имущество, принадлежащее должникам по исполнительным производствам на сумму 52 281 774 рублей. На торги, которые пройдут 1 апреля 2020 года, выставлены квартиры, дома и земельные участки.

Так, земельный участок площадью 1200 квадратных метров и жилой дом площадью 143,1 квадратов, расположенные в Старом Осколе по улице Тихой выставлен на торги по начальной цене 2 803 760 рублей. А квартира площадью 42 квадрата в Белгороде по улице Садовой — за 1 680 000 рублей.

На торгах можно будет приобрести земельный участок площадью 446 квадратных метров и нежилое здание площадью 301,3 квадратов, расположенные в Белгороде по улице Ворошилова. Начальная продажная цена 5 000 000 рублей.

Есть и весьма дорогое имущество: жилой дом площадью 350,3 квадратных метров и земельный участок площадью 1200 квадратных метров, которые расположены в Белгороде. Начальная продажная цена 32 037 350 рублей.

Торги состоятся 1 апреля по адресу: ул. Мокроусова д. 6, каб. 1. С полным перечнем имущества и условиями участия в торгах можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, tu31.rosim.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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