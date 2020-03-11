Женщины Белгородчины в цифрах и фактах

11 Март 2020 2020-03-11T11:06:37+03:00

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В Международный женский день статистики предоставили любопытные цифры и факты. На 1 января 2019 года численность женского населения Белгородской области составила 833,1 тыс. человек. В общей численности их доля составила 53,8%. Основная часть женщин, или 68,1%, проживает в городской местности, 31,9% - в сельской. Женщин по-прежнему больше чем мужчин. На 1000 мужчин приходится 1166 женщин. Женщины старше мужчин. Средний возраст жительниц области составляет 43,8 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин выше, чем у мужчин на 9,5 лет. По последним данным, она составила у женщин по области 78,3 года, в том числе у городских женщин – 78,8, у сельских – 77,2.

Сегодня средний возраст рожающих женщин составил 28,4 лет. При этом максимальные показатели рождаемости традиционно у женщин в возрасте 25-29 лет и 30-34 лет. Наибольшее число женщин вступают в брак в возрасте 20 – 24 лет. Для большинства женщин состояние в зарегистрированном браке является фактором, напрямую влияющим на ее желание родить ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU