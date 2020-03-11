В Белгородской области пройдет горячая линия Управления Роспотребнадзора

11 Март 2020 2020-03-11T14:35:18+03:00

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13,16 и 17 марта 2020 года Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе проводит "тематическую горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей. Звоните, если вы считаете, что ваши права как потребителя услуг, приобретателя товаров нарушены. Вы получить квалифицированную бесплатную помощь специалистов, подробные разъяснения и консультации по решению вашей проблемы.

Задать вопросы и получить подробные консультации можно по телефону (847248) 2-83-27.

ИСТОЧНИК KP.RU