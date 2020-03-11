2020-03-11T10:11:28+03:00
Общество

В Старооскольском округе восстанавливают памятные места и братские могилы

Ремонт продолжится до 1 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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В Старооскольском округе восстанавливают памятные места и братские могилы. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ Старооскольском округе восстанавливают памятные места и братские могилы. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В рамках проведения подготовительных мероприятий к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Старооскольского городского округа ведутся работы по восстановлению памятных мест и братских могил. Ремонт мемориальных объектов культуры на Старооскольской территории продолжится до 1 мая 2020 года.

Строители уже приступили к ремонту двух памятников воинской славы: скульптурной композиции «22 июня 1941 года» в микрорайоне Макаренко и памятника «Строителям железной дороги Старый Оскол – Ржава» на улице 8-го Марта. Будут восстановлены гранитные плиты, пьедесталы, заменена тротуарная плитка. Службы ЖКХ проведут ландшафтное благоустройство.

В селе Казачок реконструируется братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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