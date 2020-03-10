2020-03-10T18:06:14+03:00
Звезды

Александр Бузлов выступит в Белгородской филармонии

Выступление пройдет в рамках программы Министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской филармонии.Фото пресс-службы Белгородской филармонии.
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13 марта Белгородская государственная филармония приглашает слушателей на программу, в которой будут исполнены сочинения Мориса Равеля и Йозефа Гайдна.

В исполнении симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина прозвучат «Испанская рапсодия» и «Болеро» Равеля. Концерт Гайдна для виолончели с оркестром C-dur исполнит лауреат международных конкурсов Александр Бузлов (Москва), который является одним из наиболее ярких виолончелистов своего поколения.

Александр Бузлов принимал участие в крупных международных фестивалях, имеет записи на радио Германии, Швейцарии, Франции, США и Австрии, а также на телевидении и радио России. Преподает в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Дает мастер-классы в России, странах Европы и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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