В Белгородском университете состоится V междисциплинарный медицинский форум

10 Март 2020 2020-03-10T17:20:59+03:00

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11-12 марта 2020 года в медицинском институте НИУ «БелГУ» состоится V междисциплинарный медицинский форум «Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального медицинского образования». Участниками его станут заведующие профильными отделениями поликлиник и стационаров, врачи общей практики, терапевты, педиатры, кардиологи и другие узкие специалисты, фельдшеры ФАП, медицинские сестры.

11 марта в актовом зале начнется торжественное открытие форума. Почетные гости церемонии открытия – заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева, директор Медицинского института НИУ «БелГУ» Владимир Куликовский, другие официальные лица.

Во время конференции врачи из разных регионов России обсудят следующие темы: актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, состояние и пути развития здравоохранения Белгородской области, современные аспекты акушерства и гинекологии и другие.

На форуме будет представлен опыт медицинского института НИУ «БелГУ» в области взаимодействия при организации подготовки специалистов медико-профилактического дела, целевого обучения, реализации дополнительных образовательных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU