В Белгородском университете состоится V междисциплинарный медицинский форум
11-12 марта 2020 года в медицинском институте НИУ «БелГУ» состоится V междисциплинарный медицинский форум «Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального медицинского образования». Участниками его станут заведующие профильными отделениями поликлиник и стационаров, врачи общей практики, терапевты, педиатры, кардиологи и другие узкие специалисты, фельдшеры ФАП, медицинские сестры.
11 марта в актовом зале начнется торжественное открытие форума. Почетные гости церемонии открытия – заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева, директор Медицинского института НИУ «БелГУ» Владимир Куликовский, другие официальные лица.
Во время конференции врачи из разных регионов России обсудят следующие темы: актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, состояние и пути развития здравоохранения Белгородской области, современные аспекты акушерства и гинекологии и другие.
На форуме будет представлен опыт медицинского института НИУ «БелГУ» в области взаимодействия при организации подготовки специалистов медико-профилактического дела, целевого обучения, реализации дополнительных образовательных программ.
ИСТОЧНИК KP.RU