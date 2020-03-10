2020-03-10T17:20:59+03:00
Здоровье

В Белгородском университете состоится V междисциплинарный медицинский форум

Форум рассмотрит актуальные вопросы совершенствования медпомощи
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородском университете состоится V междисциплинарный медицинский форум.В Белгородском университете состоится V междисциплинарный медицинский форум.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

11-12 марта 2020 года в медицинском институте НИУ «БелГУ» состоится V междисциплинарный медицинский форум «Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального медицинского образования». Участниками его станут заведующие профильными отделениями поликлиник и стационаров, врачи общей практики, терапевты, педиатры, кардиологи и другие узкие специалисты, фельдшеры ФАП, медицинские сестры.

11 марта в актовом зале начнется торжественное открытие форума. Почетные гости церемонии открытия – заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева, директор Медицинского института НИУ «БелГУ» Владимир Куликовский, другие официальные лица.

Во время конференции врачи из разных регионов России обсудят следующие темы: актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, состояние и пути развития здравоохранения Белгородской области, современные аспекты акушерства и гинекологии и другие.

На форуме будет представлен опыт медицинского института НИУ «БелГУ» в области взаимодействия при организации подготовки специалистов медико-профилактического дела, целевого обучения, реализации дополнительных образовательных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Бузлов выступит в Белгородской филармонии
В Белгородском университете состоится V междисциплинарный медицинский форум
В Белгороде погиб рыбак, распутывая в камышах снасти
На почтах Белгородчины работают более 110 человек с ограниченными физическими возможностями
В белгородском общественном транспорте появились контролеры
Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза
В Белгороде отметят День числа Пи-2020
Белгородские кадеты провели один день со спецназом
Под Белгородом нашли пропавших подростков
У белгородца пришлось арестовать автомобиль,чтобы он оплатил штрафы ГИБДД
В Красненском районе Белгородчины чествовали ветеранов
В Белгородском районе пропали несовершеннолетние
В Белгородском госуниверситете открыли студенческий офис в обновленной столовой
Ландшафтные архитекторы и дизайнеры смогут показать себя на форуме «Зеленая столица»
В Алексеевке Белгородской области прошел семинар "Гранты и субсидии для НКО"
Шебекинская школьница победила во Всероссийском конкурсе сочинений
Судебные приставы Белгородской области спустились под землю
Из пруда возле села Новая Нелидовка Белгородчины извлечены тела двух рыбаков