2020-03-10T16:10:37+03:00
Общество

В Белгороде погиб рыбак, распутывая в камышах снасти

Очевидцы пытались помочь выбраться мужчине из воды, но, увы, мужчина умер
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде погиб рыбак, распутывая в камышах снасти.В Белгороде погиб рыбак, распутывая в камышах снасти.
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В Белгороде региональный Следственный комитет расследует гибель в реке Везелка мужчины. По предварительным данным, мужчина 1966 года рождения 9 марта ловило рыбу и у него в камышах запутались снасти. При попытке их достать мужчине стало плохо. Он у это время находился в воде. Очевидцы пытались помочь попавшему в беду, но увы, не смогли. Медики, которые прибыли на вызов, констатировали смерть.

Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, следствием проводится комплекс проверочных мероприятий. Они направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе предстоит выяснить, что явилось причиной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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