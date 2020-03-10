10 Март 2020 2020-03-10T15:18:26+03:00

На почтах Белгородчины работают более 110 человек с ограниченными физическими возможностями.

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В отделениях почтовой связи Белгорода и области уже работают более 110 человек с инвалидностью. Они занимают должности почтальонов, операторов и начальников отделений почтовой связи.

Почта России провела ярмарку вакансий в Белгородском центре занятости, где подробно рассказала о преимуществах работы в крупнейшей компании России и открытых вакансиях. Это такие, как официальное трудоустройство с первого дня работы, «белая» зарплата два раза в месяц, оплачиваемый отпуск и больничный. Кроме того, гибкий график работы и возможность выбора места трудоустройства рядом с домом.

Руководитель группы подбора персонала, оценки и управления талантами УФПС Белгородской области Марина Рыжкова подчеркнула:

– Важная социальная функция предприятия – предоставление рабочих мест людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы стараемся помочь им найти работу по силе, и у нас есть такие сотрудники, ставшие частью большого коллектива Почты России.

Напомним, Почта России продолжает адаптировать отделения связи для удобства людей с ограниченными физическими возможностями. Они оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, оснащены надписями с крупным шрифтом для слабовидящих людей. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений дублируют зрительную и звуковую информацию. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями.

ИСТОЧНИК KP.RU