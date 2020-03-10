В белгородском общественном транспорте появились контролеры

10 Март 2020 2020-03-10T14:31:02+03:00

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В рейд по общественному транспорту Белгорода отправились мужчины и женщины в синей форме. Они проверяют, как белгородцы оплачивают проезд по новой системе и уже привлекли к себе внимание пассажиров.

Отметим, что контролеры не только проверяют у пассажиров наличие билета, но и информируют о новой системе оплаты проезда тех, кто до сих пор не знает об изменениях в системе оплаты. При этом в работе контролеров сделан акцент на том, что пассажир обязан получить билет, водитель обязан его выдать, а если проездной билет не выдан вовремя, пассажир вправе потребовать его у водителя. При отсутствии билета, пассажир обязан заплатить штраф.

Белгородцы-пассажиры не скрывают, что новая система оплаты неудобна, в основном, тем, что теперь все обязаны садиться в транспорт через переднюю дверь. Из-за этого возникает масса неудобств, как для пассажиров, так и для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU