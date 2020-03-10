Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза

10 Март 2020 2020-03-10T12:52:45+03:00

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Самыми популярными услугами стали оплата сервисов знакомств, покупки в Google Play, оплата штрафов, мобильные и денежные переводы, приобретение онлайн-игр и благотворительные взносы.

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции: в 2019 году оператор подключил более 3000 интернет-магазинов, онлайн-игр и различных социальных сетей, в которых можно оплатить товары и услуги со счета телефона. В целом выручка компании в этом сегменте увеличилась в два раза. Наибольший рост оборота продемонстрировала Чувашия – там он составил 443%. Следом в рейтинге регионов расположилась Свердловская область с результатом в 340%. В Москве и Санкт-Петербурге рост оборота составил 307% и 221% соответственно. В Белгородской области оборот вырос за год на 123%.

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ИСТОЧНИК KP.RU