В Белгороде отметят День числа Пи-2020

10 Март 2020 2020-03-10T12:18:05+03:00

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13 марта в НИУ «БелГУ» студенты института инженерных и цифровых технологий, отметят Международный день числа Пи – «Супергерои тоже должны знать математику». В мероприятии примут участие белгородские школьники. В ходе театрализованного представления зрители узнают об истории возникновения этого праздника, прозвучит песня, посвященная числу Пи, состоится показ научно-популярного фильма.

Все желающие смогут принять участие в решении головоломок и задач. Для гостей мероприятия будут приготовлены традиционные бисквиты и конфеты с изображением числа «Пи».

Напомним, что день числа Пи отмечают больше четверти века, с 1988 года. Однажды физик из научно-популярного музея в Сан-Франциско Ларри Шоу заметил, что 14 марта по написанию совпадает с числом Пи. В дате месяц и число образуют 3.14. Есть и любопытное совпадение. В этот день родился великий ученый Альберт Эйнштейн, создавший теорию относительности.

ИСТОЧНИК KP.RU